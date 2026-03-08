Иран пригрозил убить Трампа

Иран пригрозил США ликвидацией президента США Дональда Трампа, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это может быть ответом на убийство аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.

Трамп убил нашего лидера, и мы не отпустим его. Пока не ответим тем же, не отпустим, — сказал Лариджани.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с Хаменеи. Российский лидер также осудил израильско-американскую агрессию против Ирана.

Позже Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность в телефонном разговоре, сообщили в пресс-службе Кремля. По информации ведомства, иранский лидер подробно рассказал о развитии ситуации в острой фазе конфликта.

Тем временем бывший российский посол в Эр-Рияде Андрей Бакланов указал, что цель военной операции США в Иране заключается в отработке новейших методов по свержению режимов. Он уточнил, что перед атакой Вашингтон подготовил целый ряд операционных разработок.