Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 00:40

«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву

«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву на 8–11 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из ОАЭ в Москву для пассажиров, у которых ранее не состоялся полет, сообщили в пресс-службе перевозчика. Вылеты запланированы на 8–11 марта.

Аэрофлот открывает продажу билетов на рейсы из ОАЭ. Билеты на период с 8 по 11 марта для пассажиров без ранее оформленной перевозки будут доступны на сайте авиакомпании с 8 марта, — сказано в сообщении.

Ранее международный аэропорт Дубая поставил работу на паузу, передает пресс-служба местного правительства. Мера была принята в целях обеспечения безопасности.

До этого сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

После появилась информация, что порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая. Источник, близкий к ситуации, уточнял, что воздушные судна будут находиться в зоне ожидания до получения разрешения на посадку.

ОАЭ
Аэрофлот
самолеты
билеты
