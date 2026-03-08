«Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву «Аэрофлот» открыл продажу билетов из ОАЭ в Москву на 8–11 марта

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из ОАЭ в Москву для пассажиров, у которых ранее не состоялся полет, сообщили в пресс-службе перевозчика. Вылеты запланированы на 8–11 марта.

Аэрофлот открывает продажу билетов на рейсы из ОАЭ. Билеты на период с 8 по 11 марта для пассажиров без ранее оформленной перевозки будут доступны на сайте авиакомпании с 8 марта, — сказано в сообщении.

Ранее международный аэропорт Дубая поставил работу на паузу, передает пресс-служба местного правительства. Мера была принята в целях обеспечения безопасности.

До этого сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

После появилась информация, что порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая. Источник, близкий к ситуации, уточнял, что воздушные судна будут находиться в зоне ожидания до получения разрешения на посадку.