Трамп высказался о возможной помощи Ирану со стороны России

Подтверждений помощи Ирану со стороны России не зафиксировано, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, дела у Ирана идут не очень хорошо.

У меня нет никаких подтверждений этому. Если дело и обстоит так, то они [российская сторона] работают не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо, — сказал Трамп.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами и объявил, что временный руководящий совет Исламской Республики решил не наносить удары по странам региона. Он подчеркнул, что новых ракетных атак не будет, если с территории соседних государств не будут проводиться атаки.

Позже Пезешкиан объявил, что заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы. Так он ответил на ультиматум Дональда Трампа, который до этого сказал, что не примет иного завершения войны. Тем временем иранский посол в Москве Казем Джалали подчеркнул, что кризис вокруг Ирана все еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана, добавил он, исключена.