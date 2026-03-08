Пахота в ДНР обернулась взрывом для мирного жителя Мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете в ДНР

Мирный житель пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете в Тельмановском округе ДНР, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины. Инцидент произошел в населенном пункте Староигнатьевка.

Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: н. п. Староигнатьевка (Тельмановский м. о.): в результате подрыва на ВОП во время опахивания лесных угодий пострадал мужчина 1960 г. р, — сказано в сообщении.

Ранее один житель Самарской области пострадал при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, медики оказали мужчине всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал подо Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

Кроме того, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, были зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.