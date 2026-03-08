Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 00:19

В Армавире после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Армавире произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотника, передает Оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники. Спасатели работают на месте происшествия, задействованы сотрудники ведомства по Краснодарскому краю.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Кроме того, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские беспилотники атаковали жилой сектор поселка Пришиб в Михайловском муниципальном округе. В результате удара повреждения получили 12 домовладений. Кроме того, Балицкий сообщил, что в Запорожской области был атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Он получил осколочное ранение.

