06 марта 2026 в 18:29

На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером

Суд на Кубани приступил к рассмотрению дела в отношении истязавшего детей отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Краснодарском крае начался суд над мужчиной, обвиняемом в жестоком обращении с собственными детьми, сообщает издание Sochi24. По версии следствия, он годами истязал восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына, в том числе применяя электрошокер.

Фигурант дела является вдовцом и ранее неоднократно лишался родительских прав. Однако, по данным источника, он забирал детей обратно, чтобы продолжать получать на них пособия, при этом официально нигде не работая.

Следователи полагают, что на протяжении длительного времени мужчина систематически избивал сына и дочь. В ход шли не только кулаки, но и электрошокер. Чтобы скрыть следы истязаний, отец не пускал детей в школу. Но однажды педагоги заметили на лице девочки синяки и сообщили об этом в органы.

После того как факты истязаний вскрылись, детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Позже опеку над ними оформила школьная учительница, которая теперь занимается воспитанием пострадавших брата и сестры.

Об уголовном деле стало известно в начале февраля. Кубанское управление Следственного комитета информировало, что обвиняемый на протяжении двух лет бил детей металлической палкой, заставлял стоять на коленях на горохе, а также применял электрошокер.

