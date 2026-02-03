Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:05

Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой

На Кубани перед судом предстанет истязавший сына и дочь электрошокером мужчина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Отрадненском районе Краснодарского края отец систематически истязал своих сына и дочь, применяя к ним электрошокер, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Чтобы скрыть следы побоев, он запрещал детям посещать школу. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в истязании 10-летней дочери и восьмилетнего сына (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (ст. 156 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый на протяжении двух лет подвергал детей жестоким истязаниям. Он бил их металлической палкой, заставлял стоять на коленях на горохе и применял электрошокер.

После того, как органам стало известно о происходящем, брата и сестру поместили в социальное учреждение. Материалы уголовного дела в отношении мужчины направлены в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске суд признал супругов виновными в истязании и убийстве девятилетней девочки — дочери их знакомой, находившейся на тот момент в командировке. Женщину приговорили к четырем годам колонии, уголовное дело в отношении ее мужа прекращено в связи со смертью.

