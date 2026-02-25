Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:53

Мишустин раскрыл, на какие профессии приходится больше 50% бюджетных мест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Более 50% бюджетных мест в российских вузах и техникумах приходится на технические профессии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. В то же время он отметил, что число таких мест на самые востребованные специальности увеличат.

Сейчас больше половины из них приходится именно на технические профессии, — сказал Мишустин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Ксения Горячева заявил, что никакого массового перехода российского высшего образования на новую систему с 1 сентября не будет. По ее словам, пока проект остается экспериментальным, в него включены только несколько десятков вузов.

До этого депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов-очников. Автор инициативы, лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, предлагает установить минимальный размер выплаты на уровне прожиточного минимума по РФ, который превышает 18,9 тыс. рублей. Он констатировал, что большинство учащихся вынуждены совмещать учебу с работой.

