Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 00:47

SHOT: серия взрывов прогремела в небе Адыгеи

SHOT: несколько громких взрывов было слышно над городом Майкоп Республики Адыгея

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 17 марта столица Адыгеи подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации канала, в районе Майкопа раздалось от пяти до семи громких взрывов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали громкие звуки около 23:20 по местному времени. Канал добавляет, что изначально жители приняли грохот за грозу, однако яркие вспышки в небе указали на работу средств противовоздушной обороны.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях от городских властей пока не поступало. Появившиеся сведения уточняются.

Ранее сообщалось о ночной атаке дронов на Сочи. Фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены по двум адресам в Лазаревском районе города, проинформировала пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющимся данным, обломки упали на четырехэтажный дом и на частное домовладение. Пострадавших в результате инцидентов зафиксировано не было. Возгорания также получилось избежать.

До этого силы ПВО за четыре часа ликвидировали и перехватили 30 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего под угрозой был Краснодарский край — там уничтожили 16 БПЛА.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.