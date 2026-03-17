ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с использованием 30 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за четыре часа ликвидировали 30 украинских БПЛА

Силы ПВО за четыре часа ликвидировали и перехватили 30 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 16 и 6 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря, пять — над Ленобластью, по два и одному — над республиками Крым и Адыгея соответственно.

В период с 9.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 17 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередач, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.