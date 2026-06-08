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08 июня 2026 в 12:36

В московской лаборатории обнаружили неожиданного посетителя

В московской лаборатории нашли полоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На юге Москвы в лаборатории нашли змею - маисовый полоз, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. Пресмыкающееся обнаружили в подвальном помещении.

Как сообщил источник, змея поселилась в Донском районе на Варшавском шоссе. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее медики Кузбасса спасли восьмилетнего мальчика после укуса гадюки во дворе дома. Инцидент произошел в поселке Загадное, ребенок играл, когда на него напала змея.

До этого крупную змею обнаружили на детской площадке возле дома на улице Каштановой во Владивостоке. Очевидец сфотографировал полосатую рептилию, лежащую в траве. Отмечается, что на площадку заполз амурский полоз, который не опасен для человека.

Москва
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