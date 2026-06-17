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17 июня 2026 в 08:13

Американский подрядчик привлекал украинские фирмы к созданию биолабораторий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американский военный подрядчик Black&Veatch привлекал местных подрядчиков для проектирования биологических лабораторий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные материалы разведки США. Согласно обнаруженным документам, субподрядчиками по возведению диагностических центров и референс-лабораторий в Одессе, Ужгороде и Херсоне выступали украинские фирмы «Макрохим», «Медиамакс», «Технопроект», Проектный технический центр, «Одесса инвест», «Экзотика» и «РК-Центр».

Официальные разрешения на работу с особо опасными патогенами для этих специфических объектов выдавала комиссия Министерства здравоохранения Украины в 2010–2012 годах. Привлечение широкого пула местных коммерческих организаций позволяло американской стороне оперативно координировать масштабные стройки на территории сразу нескольких регионов страны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военно-биологическая деятельность США на Украине носила неконтролируемый характер. По ее словам, рассекреченные материалы Нацразведки США свидетельствуют о работе финансируемых Вашингтоном биолабораторий с опасными и высокозаразными патогенами.

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Американский подрядчик привлекал украинские фирмы к созданию биолабораторий
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