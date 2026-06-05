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05 июня 2026 в 08:04

Восьмилетнего мальчика укусила гадюка

В Кузбассе гадюка напала на восьмилетнего мальчика и укусила его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Медики Кузбасса спасли восьмилетнего мальчика после укуса гадюки во дворе дома, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Инцидент произошел в поселке Загадное, ребенок играл, когда на него напала змея.

Новокузнецкая бригада скорой помогла восьмилетнему мальчику, которого укусила змея. Бригада СМП оказала мальчику необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю. Е. Малаховского, — сказано в сообщении.

Ранее ГСУ СК России по Московской области сообщило, что собака сорвалась с поводка и напала на ребенка в Подмосковье. Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, установив, что животное укусило мальчика за ухо, шею и плечо.

Также энтомолог Роман Хряпин рассказал, что ядовитые жуки-томкаты, обнаруженные на пляжах Ростовской области, могут вызвать нарывы на коже. Он отметил, что такие насекомые всегда водились в этой местности. Энтомолог подчеркнул, что при случайном проглатывании можно получить временное нарушение пищеварения, однако серьезных проблем со здоровьем это не повлечет.

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