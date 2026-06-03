ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 11:33

Энтомолог рассказал, насколько опасны жуки на пляжах России

Энтомолог Хряпин: ядовитые жуки-томкаты могут привести к нарывам на коже

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ядовитые жуки-томкаты, обнаруженные на пляжах Ростовской области, могут привести к нарывам на коже, рассказал aif.ru энтомолог Роман Хряпин. Он отметил, что такие насекомые всегда водились в этой местности.

Эти жуки живут во влажных местах, у водоемов. На самом деле, они всегда были с нами, а не только появились. Они мелкие, длинные, с характерной яркой окраской — оранжевый с синим и с металлическим блеском бывают. В чем их опасность? Если их раздавить у себя на коже, то будет небольшой нарыв. Соответственно, если не давить, ничего с вами не будет, — рассказал Хряпин.

Энтомолог подчеркнул, что при случайном проглатывании можно получить временное нарушение пищеварения, однако серьезных проблем со здоровьем это не повлечет. Он посоветовал не трогать жуков при встрече с ними.

Ранее Хряпин рассказал, что для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.

Здоровье
жуки
пляжи
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Мелитополь
В Пулково массово задерживают рейсы
Самолет-разведчик НАТО заметили в небе над Калининградской областью
В МО России призвали к согласованным шагам министерств обороны ОДКБ
Собчак показала на ПМЭФ ноги в гольфах
Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.