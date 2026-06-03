Энтомолог рассказал, насколько опасны жуки на пляжах России

Ядовитые жуки-томкаты, обнаруженные на пляжах Ростовской области, могут привести к нарывам на коже, рассказал aif.ru энтомолог Роман Хряпин. Он отметил, что такие насекомые всегда водились в этой местности.

Эти жуки живут во влажных местах, у водоемов. На самом деле, они всегда были с нами, а не только появились. Они мелкие, длинные, с характерной яркой окраской — оранжевый с синим и с металлическим блеском бывают. В чем их опасность? Если их раздавить у себя на коже, то будет небольшой нарыв. Соответственно, если не давить, ничего с вами не будет, — рассказал Хряпин.

Энтомолог подчеркнул, что при случайном проглатывании можно получить временное нарушение пищеварения, однако серьезных проблем со здоровьем это не повлечет. Он посоветовал не трогать жуков при встрече с ними.

Ранее Хряпин рассказал, что для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.