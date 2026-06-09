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09 июня 2026 в 07:00

Картофель без колорадского жука — дачники спасают грядки обычными травами и табаком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Колорадский жук давно перестал бояться многих магазинных средств. Но опытные дачники все чаще возвращаются к старым народным способам, которые помогают защитить картофель без лишней химии. Некоторые настои действуют на вредителей так резко, что они буквально осыпаются с кустов.

Для обработки картофеля часто используют горькую полынь. Нужно взять 300 граммов свежей нарезанной травы, залить ведром горячей воды и оставить на сутки. После процеживания добавляют 2 ложки жидкого мыла — так настой лучше держится на листьях. Опрыскивание проводят раз в 5–7 дней.

Не менее популярна табачная пыль. На ведро воды берут 500 граммов сырья и настаивают двое суток. Получившийся настой помогает бороться не только со взрослыми жуками, но и с личинками.

Хороший результат показывает и чистотел. Половину ведра измельченных растений заливают кипятком и оставляют на сутки. Затем настой разбавляют водой 1:1, добавляют немного мыла и обрабатывают кусты три раза с перерывом в четыре дня.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что лучше всего проводить обработку вечером, когда нет палящего солнца. А еще важно чередовать разные настои — так жуки хуже привыкают к обработкам.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
Общество
советы
жуки
дачи
Марина Макарова
М. Макарова
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