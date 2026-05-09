Томаты поперли как бешеные и завалили ведрами: кинула в лунку ложку — и пошло дело

Хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате. Все решает одна добавка при посадке и пара понятных шагов дальше.

При высадке рассады в каждую лунку внесите столовую ложку удобрения «Борофоска». Это комплекс с калием, фосфором, бором, кальцием и магнием — именно то, что нужно томатам на старте. Важно присыпать гранулы землей, чтобы корни не соприкасались с удобрением напрямую. Такой «запас» работает долго и закрывает базовые потребности растения.

Через неделю поддержите посадки зеленым настоем: бочку с травой залейте водой и дайте перебродить до появления пены. Поливайте под корень — это ускоряет рост и усиливает питание.

Не забудьте про мульчу из той же травы. Она держит влагу, тормозит сорняки и постепенно улучшает почву. В итоге кусты развиваются ровно, быстрее зацветают и дают заметно больше крупных, вкусных помидоров.

