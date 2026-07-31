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31 июля 2026 в 23:05

На Урале арестовали подозреваемых в убийстве 30-летней давности

В Свердловской области отправили в СИЗО подозреваемых в убийстве в 1999 году

Судейский молоток Судейский молоток Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Серовском районе на Урале арестовали двух подозреваемых, обвиняемых в убийстве женщины, совершенном в 1999 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Районный суд принял решение отправить их в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, Наталья Бойченко организовала убийство жительницы Серова осенью 1999 года. У жертвы в свою очередь были обвинения в убийстве родственника Бойченко. Бойченко привлекли в эту преступную схему Дмитрия Лобанова и Рината Гайнутдинова, который выступал в роли исполнителя и посредника.

В июле Гайнутдинов добровольно обратился в правоохранительные органы с повинной и теперь находится под домашним арестом по обвинению в пособничестве в убийстве по найму. В то время как двух других обвиняемых, Бойченко и Лобанова, суд заключил под стражу.

Региональное управление Следственного комитета РФ сообщает, что женщину задушили. Для сокрытия преступления тело жертвы вывезли из квартиры по улице Каляева в Серове за пределы местного завода, после чего утопили в водоеме.

Ранее сербские правоохранители сообщили о задержании гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой. Его поймали в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну. Тело женщины обнаружили в чемодане в канале в районе Падинска-Скела.

Общество
Свердловская область
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