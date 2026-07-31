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31 июля 2026 в 21:36

На Украине мобилизовали автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На Украине мобилизовали рэпера Андрея Посысаева, более известного как Зипуля и автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, музыкант прошел военно-врачебную комиссию всего за пять минут.

По итогам осмотра его признали годным к несению службы. В то же время близкие артиста выразили обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. Они подчеркнули, что Посысаев обучался в интернате из-за задержки психического развития. По словам родственников, из-за бюрократических трудностей им не удалось своевременно оформить инвалидность, что могло бы повлиять на решение призывной комиссии.

Ранее в Киеве несколько сотен местных жителей вышли на протесты против насильственной мобилизации. Стихийный митинг привел к столкновениям с сотрудниками территориального центра комплектования и полицией.

До этого в Днепропетровске женщины помешали сотрудникам ТЦК мобилизовать юношу. Отмечается, что молодой человек пошел лечить зубы и у дверей клиники его попытались задержать военкомы.

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ТЦК
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