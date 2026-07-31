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31 июля 2026 в 20:57

Адвокат указал на новые обязанности Лерчек

Адвокат Михальчик: Лерчек нужно ежемесячно отмечаться у инспектора

Лерчек (Валерия Чекалина) Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), осужденной на пять лет условно, необходимо будет отмечаться у инспектора ежемесячно, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. Однако при нарушении этого правила орган исполнительной инспекции может ходатайствовать о замене условного срока реальным.

Условный срок, конечно же, это достаточно комфортная альтернатива сроку реальному. <…> Суд может указать необходимое количество посещений органов исполнения наказания, но, как правило, это раз или два в месяц. Человек просто приезжает, отмечается, показывается инспектору, что он живет законопослушной жизнью, — рассказал он.

Ранее участник процесса заявил, что Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу в размере свыше 700 млн рублей.

До этого адвокат Людмила Айвар предположила, что суд рассматривал дело Лерчек в интенсивном режиме из соблюдения принципа разумных сроков уголовного судопроизводства. Она добавила, что этот принцип защищает права не только подсудимых, но и потерпевших.

Общество
Россия
Лерчек
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