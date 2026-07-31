«Дайте ей прийти в себя»: адвокат дал комментарий после суда над Лерчек

Адвокат блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем Ковыршин дал первый комментарий после суда над ней, отказавшись обсуждать обстоятельства и заявив, что не считает себя вправе давать оценки, передает корреспондент NEWS.ru. Он подчеркнул, что его подзащитная не сочла возможным общаться с журналистами в данный момент. Защитник попросил предоставить блогерше время, чтобы прийти в себя.

Я думаю, что это неправильно сейчас мне рассказывать. Извините, давайте вопросы, касающиеся ее непосредственно, это все-таки с ней. Если она не сочла возможным беседовать. Дайте ей возможность тоже прийти в себя, — сказал он.

Ранее Лерчек также отказалась общаться с журналистами по окончании судебных прений по делу о незаконных валютных операциях. Она покинула здание суда без комментариев.

Кроме того, участник судебного заседания сообщил, что Гагаринский суд Москвы признал Чекалину виновной в проведении нелегальных валютных транзакций, связанных с продажей ее фитнес-программ. Суд назначил ей условное наказание в виде пяти лет лишения свободы и денежный штраф, превышающий 700 млн рублей.