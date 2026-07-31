«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries Ким: Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады

Wildberries отражает большую часть атак Вооруженных сил Украины на свои склады, заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, которые приводит РИА Новости, логистические объекты оборудованы всеми доступными средствами защиты.

Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь, — сказала Ким.

В пятницу, 31 июля, на одном из логистических объектов компании в Волгограде вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий возгорания.

В ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Волгоградской области. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, из-за попаданий БПЛА по гражданским объектам пострадали минимум пять человек.