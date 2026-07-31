Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 20:35

«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries

Ким: Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Wildberries отражает большую часть атак Вооруженных сил Украины на свои склады, заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, которые приводит РИА Новости, логистические объекты оборудованы всеми доступными средствами защиты.

Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь, — сказала Ким.

В пятницу, 31 июля, на одном из логистических объектов компании в Волгограде вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий возгорания.

В ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Волгоградской области. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, из-за попаданий БПЛА по гражданским объектам пострадали минимум пять человек.

Общество
Татьяна Ким
Wildberries
склады
ВСУ
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подземный электрокабель взорвался в Ереване
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям
«Будет противостояние Матвиенко и Басты»: Арифулина о новой «Фабрике звезд»
Адвокат указал на новые обязанности Лерчек
Блогер получила химический ожог, открыв мороженое зубами
Хинштейн назвал число раненых при новой атаке ВСУ на Курщину
Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries
В Wildberries раскрыли потери иностранных предпринимателей от атак ВСУ
В Орловской области рассказали о судьбе раненного при атаке ВСУ
«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries
Названо число сбитых за день БПЛА ВСУ
Моор раскрыл масштабы паводка в Тюмени
Вучич намерен поговорить с Путиным после закрытия сделки по NIS
В Раде попросили Зеленского восстановить Федорова на посту министра
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.