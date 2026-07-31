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31 июля 2026 в 21:23

Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек

Захарова: ВСУ активизировали атаки на мирных жителей РФ из-за поддержки Запада

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Киев, поддерживаемый коллективным Западом, вновь активизировал атаки на мирное население российских регионов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. За минувшую неделю было убито не менее 61 человека и ранены сотни гражданских.

Пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов. За период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены. Есть жертвы среди детей: один погибший и 13 искалеченных судеб, — сказала Захарова.

По ее словам, очередное преступление совершили ВСУ, когда ударили БПЛА 29 июля по рейсовому автобусу на автодороге Луганск — Светлодарск. В результате украинской атаки десять человек получили ранения. Помимо этого, в ЛНР был убит монах после удара ВСУ по его автомобилю.

Ранее стало известно, что 26 детей погибли и еще 268 были ранены в Белгородской области с начала СВО в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. По словам врио губернатора Александра Шуваева, власти считают эти цифры ежедневно.

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