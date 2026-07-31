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31 июля 2026 в 21:05

Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям

Ким: Wildberries обсудила с кабмином РФ меры поддержки предпринимателей

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Руководство Wildberries обсудило с правительством РФ комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады компании, передает РИА Новости слова главы маркетплейса Татьяны Ким. В настоящее время разрабатывается общая система помощи для всех пострадавших, детали которой планируется объявить в ближайшие дни.

При этом компания уже выплатила два транша помощи продавцам. По словам Ким, во вторую волну поддержки вошли почти 100 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, многие из которых уже получили соответствующие начисления.

Для более крупных партнеров Wildberries предоставила дополнительные льготы, включая повышенную скидку постоянного покупателя за счет маркетплейса, а также кредитные каникулы в «WB банке» и другие формы поддержки. В дальнейшем компания планирует проводить личные встречи с предпринимателями в наиболее затронутых регионах, начиная со следующей недели, для решения конкретных проблем, возникших в связи с текущей ситуацией.

Ранее Ким заявила, что десятки тысяч предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак на инфраструктуру компании. По ее мнению, несанкционированные действия направлены против населения разных стран, а не только граждан России.

Россия
Татьяна Ким
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Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям
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