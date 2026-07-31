16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере 16-летняя россиянка Лютова вышла в дебютный полуфинал турнира WTA в карьере

Российская теннисистка Кристина Лютова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Мемфисе, обыграв представительницу США Кэти Макналли. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. В общей сложности теннисистки провели на корте один час и 34 минуты.

За это время 16-летняя Лютова ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Ей удалось реализовать пять из семи заработанных брейк-пойнтов. У Макналли три двойные ошибки и два проигранных гейма на своей подаче.

Лютова провела всего третий матч на уровне WTA-тура. Она стала первой с апреля 2025 года теннисисткой младше 17 лет после Джульетты Парехи, которой удалось выйти в полуфинал турнира WTA. На этой стадии ее соперницей станет сильнейшая из пары Эльвина Калиева (США, 132-я ракетка мира) — Пэйтон Стирнс (США, 58-я).

Мемфис впервые принимает турнир WTA. Призовой фонд этих соревнований составляет $283 тыс. (22,4 млн рублей).

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