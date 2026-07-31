Президенту ФИФА предрекли скорую отставку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщил журналист Ромен Молина в своих социальных сетях. По его словам, Инфантино потерял поддержку среди чиновников и постепенно теряет контроль над организацией.

При этом в апреле этого года действующий президент ФИФА заявлял о намерении баллотироваться на новый срок. Выборы запланированы на 18 марта 2027 года в Марокко.

56-летний функционер возглавил ФИФА в 2016 году, сменив Йозефа Блаттера, ушедшего на фоне коррупционного скандала. В 2019 и 2023 годах он переизбирался безальтернативно.

В самом руководстве ФИФА ситуацию не комментируют. В случае досрочного ухода Инфантино выборы могут состояться раньше запланированного срока.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что президент ФИФА не подходит для руководства организацией после его предложений о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. По словам премьера, которые передает The Guardian, сама постановка такого вопроса является возмутительной. До этого Инфантино заявил, что создание дочерней компании FIFA Forward Enterprise для Международной федерации футбола является прекрасной возможностью увеличить прибыль ассоциаций — членов организации и развить футбол по всему миру.