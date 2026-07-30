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30 июля 2026 в 11:04

Появились первые детали плана ФИФА по продаже прав на чемпионат мира

Инфантино назвал прекрасной возможностью плана ФИФА по продаже прав на ЧМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Создание дочерней компании FIFA Forward Enterprise для Международной федерации футбола (ФИФА) является прекрасной возможностью увеличить прибыль ассоциаций-членов организации и развитить футбола по всему миру, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в соцсетях. Он добавил, что данное предложение еще не принято.

Это прекрасная возможность ускорить развитие футбола во всем мире. Но это всего лишь предложение, а не обязательство. Выбор за нашими ассоциациями-членами ФИФА, и мы здесь, чтобы обсудить его со всеми, — заявил функционер.

По его словам, FIFA Forward Enterprise представляет собой часть демократического процесса консультаций с 211 ассоциациями-членами ФИФА и советом организации. В случае одобрения она станет дочерней компанией, принадлежащей и контролируемой ФИФА, которая объединит коммерческую и событийную деятельность федерации путем коммерциализации и организации всех соревнований, принадлежащих ФИФА, а также работы со спонсорством, трансляциями, лицензированием и новыми проектами в интересах ассоциаций-членов.

В рамках программы FIFA Forward финансирование увеличится более чем в два раза, до $20 млн (1,5 млрд рублей) на каждую ассоциацию-члена ФИФА, при этом появится возможность получения дополнительных $20 млн через новую программу FIFA Fast Forward. Глава организации добавил, что это прекрасная возможность ускорить развитие футбола во всем мире.

Ранее сообщалось, что европейские футбольные функционеры рассматривали кандидатуру президента «Пари Сен-Жермен» Нассера аль-Хелаифи на пост руководителя ФИФА. Переговоры о возможном выдвижении начались во время ЧМ-2026. Один из источников отметил, что условия для выдвижения президента ПСЖ были благоприятными, в том числе на фоне сообщений о намерении главы ФИФА продать часть коммерческих прав на чемпионат мира.

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