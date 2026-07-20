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20 июля 2026 в 18:05

В Испании чуть не произошло землетрясение из-за чемпионата мира по футболу

В Испании зафиксировали вибрации земли после гола сборной на ЧМ-2026

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Испании приборы зафиксировали сейсмическую активность после гола сборной страны в финале чемпионата мира по футболу из-за ликования тысяч болельщиков, сообщает высший совет по научным исследованиям королевства (CSIC). Испания победила Аргентину на чемпионате мира со счетом 1:0.

По данным совета, вибрации земли зарегистрированы сетями Национального географического института и Геологического и картографического института Каталонии. Сигналы пришли с сейсмических станций, расположенных по всей Испании.

Записи показывают три отчетливых пика во время матча, одновременно видимых на всех датчиках сети: гол, который был отменен VAR, гол Фернана Торреса, и самое сильное сотрясение за весь вечер — финальный свисток, — говорится в сообщении.

Ранее у побережья Флориды сейсмологи зафиксировали нестандартное землетрясение. Оно, по их мнению, могло быть вызвано искусственным взрывом в ходе военных испытаний. Очаг толчка магнитудой 3,9 находился на глубине 0 км, что характерно для поверхностных взрывов, а не для естественной сейсмической активности.

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