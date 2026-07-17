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17 июля 2026 в 05:24

Сейсмологи определили природу необычного землетрясения у Флориды

DM: землетрясение у берегов Флориды могло быть вызвано военным испытанием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У побережья Флориды сейсмологи зафиксировали нестандартное землетрясение. Оно, по их мнению, могло быть вызвано искусственным взрывом в ходе военных испытаний, сообщает Daily Mail со ссылкой на экспертов.

Геологическая служба США (USGS) зарегистрировала подземный толчок магнитудой 3,9 вблизи Калифорнии. Его очаг находился на глубине 0 км, что характерно для поверхностных взрывов, а не для естественной сейсмической активности. Представитель USGS подтвердил, что такие колебания более типичны для искусственного происхождения.

Вероятной причиной инцидента, как отмечает издание, мог быть экспериментальный взрыв в рамках военных маневров. Официального подтверждения этой версии пока не поступало. Наблюдение за регионом продолжается.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Искитимском районе Новосибирской области утром 16 июля. В Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН проинформировали, что подземные толчки произошли в 07:34 по местному времени (03:34 мск). Эпицентр располагался в Усть-Чемском сельсовете примерно в 70 километрах от Новосибирска. Ближе всего к очагу расположены деревни Усть-Чем, Девкино и Харино.

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