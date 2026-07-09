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09 июля 2026 в 16:05

Аэропорт имени Трампа появился в Америке

Международный аэропорт Палм-Бич переименовали в честь Трампа

Дональд Трамп у борта самолета Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич Дональд Трамп у борта самолета Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look P/Global Look Press
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Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа, следует из заявления руководства авиагавани в социальных сетях. Так, уже с 18 августа аэропорт будет зарегистрирован под кодом DJT (Donald J. Trump).

Несмотря на то, что по мере перехода на новое название вывески и брендинг будут обновляться, сами впечатления от путешествий останутся прежними, — говорится в сообщении.

Ранее президент США заявил, что мог бы стать величайшим коммунистом в истории и оказаться на одном уровне с Владимиром Лениным, если бы коммунизм требовалось «продать как идею». Так в ходе пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО политик ответил на вопрос, почему называет коммунизм угрозой.

До этого Трамп высказал убеждение, что на него могут совершить покушение. Он констатировал, что стал для Ирана «целью номер один». По словам политика, его не волнует возможное покушение на жизнь, поскольку он просто делает свою работу.

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