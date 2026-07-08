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08 июля 2026 в 19:50

«Я — их цель номер один»: Трамп заявил, что его хотят убить

Трамп выразил мнение, что Иран может совершить на него покушение

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп убежден, что на него могут совершить покушение. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что он стал для Ирана «целью номер один». Запись пресс-конференции опубликована на канале Белого дома на платформе YouTube.

Знаете что? Возможно, я тоже умру. Я — их (Ирана. — NEWS.ru) цель номер один, — заявил Трамп.

По его словам, его не волнует возможное покушение на жизнь, и он отметил, что просто делает свою работу. При этом Трамп назвал власти Ирана подонками. Он заявил, что недавно погибшего лидера страны Али Хаменеи нужно было устранить еще 47 лет назад. Глава Соединенных Штатов считает, что он оказывает миру услугу военной операцией на Ближнем Востоке.

Ранее президент США поделился мнением о проблеме Ирана. Согласно его мнению, страна хочет достигнуть соглашения с Америкой, но не знает как. Трамп также запланировал нарастить выпуск военной продукции и проинформировал об этом союзников из НАТО.

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