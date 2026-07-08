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08 июля 2026 в 19:41

«Не знает как»: Трамп назвал главную проблему Ирана

Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но не может

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако пока не понимает, как этого добиться, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО. Он также проинформировал союзников по Альянсу о планах резко нарастить выпуск военной продукции, запись выступления опубликована пресс-службой Белого дома на YouTube.

Они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать, — полагает Трамп.

Ранее Трамп на протяжении трети своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал иранский вопрос. По большей части американский лидер отвечал на вопросы журналистов.

До этого генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре, что НАТО не исключает участия в военном противостоянии с Ираном. Он дал понять, что формальное нахождение Исламской Республики за географическими пределами зоны ответственности НАТО ни в коей мере не рассматривается как запрет на потенциальное вмешательство.

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