«Не знает как»: Трамп назвал главную проблему Ирана Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но не может

Иран стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако пока не понимает, как этого добиться, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО. Он также проинформировал союзников по Альянсу о планах резко нарастить выпуск военной продукции, запись выступления опубликована пресс-службой Белого дома на YouTube.

Они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать, — полагает Трамп.

Ранее Трамп на протяжении трети своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал иранский вопрос. По большей части американский лидер отвечал на вопросы журналистов.

До этого генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре, что НАТО не исключает участия в военном противостоянии с Ираном. Он дал понять, что формальное нахождение Исламской Республики за географическими пределами зоны ответственности НАТО ни в коей мере не рассматривается как запрет на потенциальное вмешательство.