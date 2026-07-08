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08 июля 2026 в 16:43

Рютте заговорил о присоединении НАТО к войне с Ираном

Рютте заявил, что НАТО не исключает участия в войне США против Ирана

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
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НАТО не исключает участия в военном противостоянии с Ираном, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре. Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся недавних воздушных ударов США по иранской территории, генсек дал понять, что формальное нахождение Исламской Республики за географическими пределами зоны ответственности НАТО ни в коей мере не рассматривается как запрет на потенциальное вмешательство, передает Reuters.

Тот факт, что Иран находится за пределами территории НАТО, не означает, что НАТО не может принять участие, — указал Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, по всей видимости, нанесут новые удары по объектам на территории Ирана в ближайшие часы. Он сообщил, что американские военные уже провели ночной удар по Ирану, и допустил возможность повторной атаки.

Как считает политолог Григорий Лукьянов, отсутствие институциональных механизмов контроля и неустраненные причины конфликта превратили американо-иранское соглашение о перемирии в фикцию. По его мнению, достигнутые договоренности основывались исключительно на доброй воле сторон.

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