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08 июля 2026 в 17:45

Трамп посвятил теме Ирана треть беседы с Зеленским

Треть разговора Трампа с Зеленским была посвящена иранскому вопросу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп на протяжении трети своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал иранский вопрос. По большей части американский лидер отвечал на вопросы журналистов. Запись встречи опубликована на канале Белого дома на платформе YouTube.

Изначально встреча касалась сделки по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Однако журналисты стали задавать вопросы о противостоянии США и Ирана. Этой теме из 40-минутной беседы было посвящено примерно 15 минут.

В ходе встречи Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану и захватить остров Харк. По его мнению, Тегеран обманывал и нарушал заключенные договоренности на протяжении 47 лет. Трамп также успел связать усугубление кризиса на Ближнем Востоке с действиями бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее Трамп перепутал Иран с Японией. С его слов, «исламская республика Япония» запустила 111 боеголовок в сторону американского авианосца «Абрахам Линкольн». Трамп также назвал Зеленского Владимиром Путиным.

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