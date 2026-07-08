Трамп перепутал, кто атаковал авианосец США Трамп перепутал Иран и Японию, говоря об атаке на авианосец США

Президент США Дональд Трамп перепутал Японию с Ираном во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хозяин Овального кабинета обвинил «Исламскую Республику Япония» в запуске ракет против американского авианосца. Запись трансляции со встречи опубликовали на официальном канале Белого дома на платформе YouTube.

У нас есть один авианосец «Абрахам Линкольн», один из самых прекрасных и больших в мире. Два месяца назад Исламская Республика Японии запустила 111 боеголовок. Они на протяжении часа обстреливали ими наш авианосец, — заявил Трамп.

Лидер Штатов также назвал руководство Ирана очень бесчестными людьми. По его мнению, они часто обманывают и не уважают достигнутые соглашения. Трамп отметил, что ближневосточная страна так ведет себя уже на протяжении 47 лет.

Также американский лидер допустил возможность захвата Вооруженными силами США иранского острова Харк. Вместе с этим он не исключил восстановления морской блокады портов Ирана. По его мнению, Тегеран не сможет этому помешать.