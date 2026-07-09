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09 июля 2026 в 11:38

Трамп сравнил себя с Лениным в одном вопросе

Трамп заявил, что мог бы стать величайшим коммунистом наравне с Лениным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать величайшим коммунистом в истории и оказаться на одном уровне с Владимиром Лениным, если бы коммунизм требовалось «продать как идею». Так в ходе пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО политик ответил на вопрос, почему он называет коммунизм угрозой.

В стране формируется коммунизм, а коммунизм легко продать. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы на одном уровне с Лениным. Я был бы не хуже кого-либо другого, — сказал Трамп.

Ранее Трамп высказал убеждение, что на него могут совершить покушение. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что он стал для Ирана «целью номер один». По его словам, его не волнует возможное покушение на жизнь, отметив, что просто делает свою работу.

До этого президент США поделился мнением о проблеме Ирана. Он считает, что Исламская Республика хочет достигнуть соглашения с Америкой, но не знает как. Трамп также запланировал нарастить выпуск военной продукции и проинформировал об этом союзников из НАТО.

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Дональд Трамп
Владимир Ленин
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