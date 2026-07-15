Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 15:43

Мавзолей Ленина неожиданно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 18 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 18 июля 2026 года, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России. Ограничения коснутся как Мавзолея, так и некрополя у Кремлевской стены.

18 июля 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить тело Ленина. Он отметил, что мавзолей является одним из символов государства и его сохранение в неизменном виде важно для многих россиян.

До этого Тверской районный суд Москвы приговорил студента к административному аресту на 10 суток за дебош в мавзолее. Молодой человек бросил мокасин в саркофаг вождя. На заседании Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросал мокасин. Свой поступок он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

Москва
Мавзолей
Владимир Ленин
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Много свободного времени»: Тарасова раскритиковала Милонова за Плющенко
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
«Неадекватные действия»: в Госдуме высказались о ситуации с Apple в России
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.