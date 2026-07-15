Мавзолей Ленина неожиданно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина закроют для посетителей 18 июля 2026 года, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России. Ограничения коснутся как Мавзолея, так и некрополя у Кремлевской стены.

18 июля 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович предложил наказывать за призывы перезахоронить тело Ленина. Он отметил, что мавзолей является одним из символов государства и его сохранение в неизменном виде важно для многих россиян.

До этого Тверской районный суд Москвы приговорил студента к административному аресту на 10 суток за дебош в мавзолее. Молодой человек бросил мокасин в саркофаг вождя. На заседании Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросал мокасин. Свой поступок он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.