Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился

Тверской районный суд Москвы приговорил студента Константина Бодунова к административному аресту на 10 суток за дебош в мавзолее Ленина на Красной площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Молодой человек бросил мокасин в саркофаг вождя.

Признать Бодунова Константина Сергеевича виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в решении суда.

Инцидент произошел днем 8 апреля в некрополе у Кремлевской стены. Бодунов, находясь в траурном зале мавзолея, громко матерился, размахивал руками и мешал другим посетителям.

Суд установил, что молодой человек проигнорировал неоднократные законные требования полицейских прекратить хулиганские действия. При задержании и доставке в отдел он вел себя агрессивно: отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.

На заседании Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросал мокасин. Свой поступок он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

