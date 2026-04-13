13 апреля 2026 в 19:54

Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился

Суд арестовал бросившего мокасин в саркофаг Ленина студента

Тверской районный суд Москвы приговорил студента Константина Бодунова к административному аресту на 10 суток за дебош в мавзолее Ленина на Красной площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Молодой человек бросил мокасин в саркофаг вождя.

Признать Бодунова Константина Сергеевича виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в решении суда.

Инцидент произошел днем 8 апреля в некрополе у Кремлевской стены. Бодунов, находясь в траурном зале мавзолея, громко матерился, размахивал руками и мешал другим посетителям.

Суд установил, что молодой человек проигнорировал неоднократные законные требования полицейских прекратить хулиганские действия. При задержании и доставке в отдел он вел себя агрессивно: отталкивал стражей порядка и пытался вырваться.

На заседании Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросал мокасин. Свой поступок он объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном поселке Голубое 38-летнего мужчину, который в обнаженном виде выбежал на проезжую часть и начал ломать боковые зеркала у припаркованных машин. Стражи порядка заметили гражданина, когда возвращались со службы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
