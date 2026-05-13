Церемония прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой: трогательные кадры

В Митинском крематории в Москве состоялась церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой. Чин отпевания прошел в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Марьино-Знаменском Красногорска.

Ульянова ушла из жизни 8 мая в возрасте 47 лет. Она не была прямым потомком советского вождя, а приходилась ему двоюродной правнучкой. У Ленина не было собственных детей, однако он принимал участие в воспитании детей младшего брата Дмитрия. Род Ульяновых продолжался по этой линии.

Елена Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 год училась во Франции и США, после чего вернулась в Россию, вступила в партию КПРФ и посвятила жизнь общественной деятельности. В последние годы она принимала активное участие в жизни заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина, по сохранению исторического наследия семьи. Ульянова была замужем за предпринимателем Романом Игнатовым и проживала в подмосковном Красногорске.

