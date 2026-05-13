13 мая 2026 в 16:28

Церемония прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой: трогательные кадры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Митинском крематории в Москве состоялась церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой. Чин отпевания прошел в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Марьино-Знаменском Красногорска.

Ульянова ушла из жизни 8 мая в возрасте 47 лет. Она не была прямым потомком советского вождя, а приходилась ему двоюродной правнучкой. У Ленина не было собственных детей, однако он принимал участие в воспитании детей младшего брата Дмитрия. Род Ульяновых продолжался по этой линии.

Елена Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 год училась во Франции и США, после чего вернулась в Россию, вступила в партию КПРФ и посвятила жизнь общественной деятельности. В последние годы она принимала активное участие в жизни заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина, по сохранению исторического наследия семьи. Ульянова была замужем за предпринимателем Романом Игнатовым и проживала в подмосковном Красногорске.

NEWS.ru собрал трогательные и печальные кадры с церемонии прощания.

Родственники на церемонии прощания с Еленой Ульяновой — двоюродной правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы, член фракции КПРФ Александр Наумов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Еленой Ульяновой — правнучкой Владимира Ленина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Ленин
похороны
История
потомки
СССР
