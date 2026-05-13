В Мособлдуме рассказали об отношении правнучки Ленина к именитому прадеду

Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова стремилась донести до людей правду о своем родственнике, рассказал во время прощания с ней зампред Московской областной думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Ульянова также заботилась о проблемах сегодняшнего дня, в частности, отправляла гуманитарную помощь в зону СВО.

Она стремилась каким-то образом донести до людей о Владимире Ильиче Ленине самые светлые воспоминания. В то же время она жила сегодняшней жизнью — всеми проблемами, которые есть. Она участвовала и в сборе гуманитарной помощи, которую отправляем мы постоянно в прифронтовые регионы и воинам, которые сражаются на СВО, — сказал Наумов.

Ранее стало известно, что Ульянова умерла в возрасте 47 лет. Женщина не была прямым потомком и являлась двоюродной правнучкой Ленина, а род Ульяновых продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

До этого сообщалось, что судьбы детей и потомков руководителей СССР сложились по-разному, поскольку высокое положение родителей далеко не всегда предопределяло легкую жизнь их наследников. Так, у Ленина собственных детей не было, однако он принимал участие в воспитании детей своего брата Дмитрия.