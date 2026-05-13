13 мая 2026 в 16:50

В Мособлдуме рассказали об отношении правнучки Ленина к именитому прадеду

Депутат Наумов: правнучка Ленина сохраняла правду о своем родственнике

Александр Наумов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова стремилась донести до людей правду о своем родственнике, рассказал во время прощания с ней зампред Московской областной думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Ульянова также заботилась о проблемах сегодняшнего дня, в частности, отправляла гуманитарную помощь в зону СВО.

Она стремилась каким-то образом донести до людей о Владимире Ильиче Ленине самые светлые воспоминания. В то же время она жила сегодняшней жизнью — всеми проблемами, которые есть. Она участвовала и в сборе гуманитарной помощи, которую отправляем мы постоянно в прифронтовые регионы и воинам, которые сражаются на СВО, — сказал Наумов.

Ранее стало известно, что Ульянова умерла в возрасте 47 лет. Женщина не была прямым потомком и являлась двоюродной правнучкой Ленина, а род Ульяновых продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

До этого сообщалось, что судьбы детей и потомков руководителей СССР сложились по-разному, поскольку высокое положение родителей далеко не всегда предопределяло легкую жизнь их наследников. Так, у Ленина собственных детей не было, однако он принимал участие в воспитании детей своего брата Дмитрия.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
