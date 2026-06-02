«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными

Российская регбистка, участница шоу «Титаны» на ТНТ Дарья Норицына осудила поведение актрисы Яны Кошкиной и ее матери Маргариты, которые вступили в публичную перепалку с гимнастками — сестрами Диной и Ариной Авериными. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что артистка и ее родственница «выпрыгнули из трусов», чтобы привлечь к себе внимание с помощью конфликтной ситуации.

Статус олимпийских чемпионов за сестрами Авериными закрепила вся страна после оглашения результатов на Олимпиаде в Токио. Всем адекватным людям было понятно, что повторилась почти идентичная ситуация, как с Алексеем Немовым в Афинах в 2004 году. В обоих случаях вся страна объединилась для поддержки наших олимпийцев. Жаль, что у Яны и ее мамы аллергия на профессиональный спорт, — сказала Норицына.

Ранее выяснилось, что Кошкина и ее мама подняли тему олимпийских наград Авериных. Девушки тогда не стали победительницами из-за несправедливого судейства, но для россиян они — героини. Кошкина-старшая во время чайной церемонии усомнилась в спортивных заслугах девушек.

