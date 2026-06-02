02 июня 2026 в 19:40

Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ученые нашли на Багамах корабль, которым, вероятно, командовал пират Джек Рэкхэм, ставший прообразом капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», сообщает The Guardian. Британский морской археолог и содиректор проекта доктор Шон Кингсли рассказал, что обугленный корпус судна достаточно хорошо сохранился, есть вероятность, что поблизости находятся другие корабли.

Увидеть корпус и потрогать его своими руками — это поистине уникальный и очень эмоциональный момент в жизни, — сказал Кингсли.

Известно, что корпус удерживает на дне каменный балласт. Поворотные пушки были главным оружием пиратов — они сеяли панику на палубах вражеских судов. Исследователи обнаружили именно такое орудие, которое назвали «визитной карточкой пиратских атак». Кроме того, были найдены железная пушка, 25 свинцовых мушкетных пуль и точильный круг для заточки мечей.

Ранее археологи провели раскопки под собором Нотр-Дам-де-Пари в Париже и нашли там старинные керамические чашки и вазы. Реставратор Люси Альтенбург поделилась, что для нее такая работа — редкая возможность принять реальное участие в изучении истории города.

Мир
Пираты Карибского моря
корабли
археология
