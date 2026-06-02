«Реально изменит историю»: под Нотр-Дамом нашли редкие древности AP: археологи нашли под Нотр-Дамом старинные чаши и вазы

Археологи провели раскопки под собором Нотр-Дам-де-Пари в Париже и нашли там старинные керамические чашки и вазы, сообщает Associated Press. Реставратор Люси Альтенбург поделилась, что для нее такая работа — редкая возможность принять реальное участие в изучении истории города.

Это редкая возможность для нас работать над чем-то, что реально изменит историю Парижа, — сказала Альтенбург.

Как сказано в материале, археологи нашли уже сотни предметов, включая монету IV века с изображением императора Константина. При этом известно, что экспертов также озадачили надписи, нанесенные на осколки керамики. Пока ученые не расшифровали, что они означают.

Ранее израильские археологи обнаружили место хранения ветхозаветных скрижалей. Раскопки провели на месте древнего города Силом. По предположениям ученых, именно там хранились скрижали с десятью заповедями. По своим размерам и расположению находка соотносится со скинией — переносным храмом.

Также исследователи в Китае нашли древнюю бронзовую вазу эпохи династии Хань. В сосуде обнаружили остатки пива на основе пшеничного солода возрастом свыше 2 тыс. лет.