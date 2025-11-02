В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу

В Нотр-Дам-де-Пари впервые за 30 лет провели венчание, сообщает The New York Post. Церемония состоялась 25 октября, через 10 месяцев после открытия собора после реставрации, и была организована мастером, участвовавшим в восстановлении храма.

29-летний Мартин Лоренц, мастер, который три года занимался реконструкцией средневекового деревянного каркаса Нотр-Дама, 25 октября обменялся клятвами со своей женой Джейд в историческом парижском соборе, — говорится в публикации.

На свадьбе присутствовали сотни гостей, включая коллег жениха — ремесленников, которые также участвовали в реставрации. За 860 лет существования Нотр-Дама бракосочетания проводились крайне редко: последнее прошло в 1995 году. Проведение венчаний в соборе возможно только с разрешения архиепископа Парижа.

Ранее в Индонезии 74-летний мужчина заплатил выкуп в размере 3 млрд рупий (свыше 14 млн рублей) за 24-летнюю невесту, втрое превысив первоначально оговоренную сумму. Во время церемонии в Восточной Яве жених также раздал гостям крупные денежные подарки.

До этого в Китае невеста отменила свадьбу и потребовала от жениха компенсацию в 30 тысяч юаней (340 тысяч рублей) за объятия во время фотосессии, несмотря на полученный брачный подарок в 200 тысяч юаней (около 2,2 млн рублей). После переговоров сторонам удалось достичь компромисса, и большая часть средств была возвращена.