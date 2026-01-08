Сенат США ограничил Трампа в решениях по Венесуэле Сенат США запретил Трампу военные действия в Венесуэле без согласия конгресса

Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, ограничивающую военные действия в Венесуэле, передает ABC News. Документ запрещает президенту США Дональду Трампу проводить силовые операции на венесуэльской территории без одобрения конгресса.

За принятие данного решения проголосовали 52 члена сената, а против высказались 47 человек. Единственный республиканец предпочел воздержаться в ходе этого голосования.

Отмечается, что теперь документ должен быть одобрен контролируемой республиканцами палатой представителей. Преодолеть возможное вето главы государства можно лишь при поддержке двух третей голосов в обеих палатах.

Ранее источник сообщил, что администрация США выдвинула исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких условий. Согласно данным, первым из них является требование о полном разрыве Каракасом всех экономических и политических связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Кроме того, вице-президент Венесуэлы по гражданской безопасности Диосдадо Кабельо заявил, что в результате операции США в стране погибли не менее 100 человек. Он назвал произошедшее вероломным нападением на молодежь, у которой впереди была вся жизнь.