«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный и вывезенный в США, находится в изоляторе федеральной тюрьмы в Бруклине в камере размером два на три метра, сообщила испанская газета ABC. По информации издания, на практике это означает почти полную изоляцию.

Камера представляет собой тесное пространство, примерно три метра в длину и два метра в ширину, с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, пропускающим очень мало естественного света, — говорится в публикации.

По информации издания, официально такие камеры предназначены для дисциплинарной изоляции, предотвращения суицидов или защиты особо опасных заключенных. Заключенным разрешается покидать камеру три раза в неделю всего на один час, при этом прогулка происходит в наручниках и в сопровождении двух охранников. В это время они могут принять душ, позвонить по телефону или проверить электронную почту, а также выйти в небольшой внутренний дворик.

3 января США нанесли удары по объектам в Венесуэле, после чего захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Уже 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Оба отрицают вину.

Несмотря на это, Мадуро нашел способ обратиться к своему народу. Его сын Николас Мадуро Герра опубликовал в соцсетях послание отца, в котором тот призывает сограждан сохранять веру и обещает, что страна преодолеет трудности.