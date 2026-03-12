Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:32

Постпред РФ обвинил Запад в захвате ОЗХО в заложники

Постпред Тарабрин: страны Запада навязывают ОЗХО свою повестку

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Коллективный Запад «взял в заложники» Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин на 111-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. По его словам, которые приводит ТАСС, недружественные страны то и дело пытаются навязать структуре свою повестку.

Преследуя свои политические цели, страны Запада фактически взяли в заложники нашу Организацию, навязывая только им интересную повестку дня, — отметил он.

Тарабрин напомнил, что перед ОЗХО по-прежнему стоят важнейшие задачи, в частности недопущение возрождения химического оружия. Однако, по его словам, работа организации давно не строится вокруг этих приоритетов.

Однако что мы видим? Делегациям урезают время для выступления по ключевым темам повестки дня организации, — указал дипломат.

Он призвал ОЗХО вернуться к принципам беспристрастности. По его мнению, организация стала чрезмерно политизированной.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что украинские военные используют отравляющие вещества против российской армии и граждан РФ. По его словам, Россия на регулярной основе распространяет эти данные в ОЗХО и ООН.

ОЗХО
Запад
постпреды
Россия
