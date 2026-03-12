Экономист оценил вероятность гиперинфляции из-за низкой ключевой ставки

Низкая ключевая ставка может привести к скачку цен, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Денис Ракша. Он отметил, что при снижении до 3% может произойти гиперинфляция.

Это действительно может привести к дестабилизации финансовой системы и, возможно, к росту инфляции. Возможно, но может быть и нет. Но на всякий случай Центральный банк страхуется, потому что если вдруг это случится, то прилетит-то ему, — рассказал Ракша.

Экономист подчеркнул, что ЦБ РФ не отвечает за состояние экономики. Он также призвал население не беспокоиться о текущей ситуации с ключевой ставкой, так как на это нельзя повлиять.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что ключевая ставка может вернуться к уровню 3–4% в течение двух лет. Отвечая на вопрос о сроках безболезненного для экономики снижения ставки, парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.