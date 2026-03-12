Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 17:16

«Смертельные угрозы детям»: в Венгрии раскрыли коварный план Киева

Сийярто: Зеленский стал главной фигурой в венгерских парламентских выборах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский уже стал главной фигурой в венгерских парламентских выборах, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, политик рассчитывает сформировать соседнее правительство с проукраинской оппозицией во главе и для этого стремится сместить премьер-министра Виктора Орбана.

Зеленский уже стал главной фигурой в предвыборной кампании в парламент Венгрии, его амбиция — сформировать следующее венгерское правительство и, следовательно, он хочет сместить премьер-министра Виктора Орбана с этого пути, — полагает Сийярто.

Он также напомнил об угрозах, поступающих в адрес семьи Орбана со стороны Зеленского и его окружения. Сийярто назвал это неприемлемым и выходящим за рамки цивилизованной политической дискуссии.

Смертельные угрозы в его адрес неприемлемы и выходят за рамки любых культурных и цивилизованных дебатов. <…> Угрожать детям из-за политических разногласий — это, на мой взгляд, ужасно нецивилизованное, некультурное явление, — подчеркнул министр.

Ранее Орбан позвонил матери после угроз со стороны экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Политик в ходе разговора попросил ее не волноваться. Он рассказал, что его мать переживает, что он устал, а об опасности предпочитает не говорить, чтобы не усугублять его проблемы. Родителям Орбана за 80 лет, они живут в деревне Фельчут.

