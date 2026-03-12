«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»

Конфронтация между Украиной и Венгрией набирает обороты. Бывший генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Георгий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать венгерскому премьеру. Это произошло после того, как Венгрия наложила вето на кредит ЕС Украине, а также арестовала украинский конвой, перевозивший золото и десятки миллионов евро. Как Будапешт ответит на угрозы Украины, почему Евросоюз сдержанно реагирует на действия Киева, для кого предназначались арестованные в Венгрии средства — в материале NEWS.ru.

Как власти Украины угрожают Орбану

Бывший генерал-лейтенант СБУ Георгий Омельченко в эфире телеканала «Прямой» рассказал, что украинским силовикам не нужен адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку у них есть вся информация о нем и его семье.

«Мы знаем, где он живет, ночует, пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается. Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях и шести внуках», — заявил бывший силовик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес венгерского премьера. Он предложил раскрыть адрес Орбана, чтобы ему позвонили и пообщались с ним на своем языке украинские военные. Глава кабмина Венгрии ответил, что теперь его страна будет решать вопросы с Украиной силой.

К угрозам Киева стоит относиться максимально серьезно, заявил политолог Ростислав Антонов.

«Человек, стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо, был связан с Украиной. Мужчина, покушавшийся на Дональда Трампа, тоже был опосредованно связан с украинскими активистами. Если в этих случаях прямую связь с Киевом установить не удалось, то сейчас мы видим прямые, незавуалированные угрозы. У людей, которые представляют киевский режим, нет никаких моральных границ. Ни в чем. Украинские террористы исходят из того, что Орбан — это человек, за убийство которого Европа пожурит, но не сильно», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Антонова, европейцам заниматься политическими убийствами — последнее дело.

«Украина может себе такое позволить. Тем более что Будапешт задел Киев за живое. Без кредита на €90 млрд Украина в этом году закончит свое физическое существование», — подчеркнул эксперт.

Как развивался конфликт Венгрии и Украины

В Будапеште заявили, что Киев сознательно и по идеологическим причинам перекрыл стране транзит российского газа по трубопроводу «Дружба». В ответ правительство Орбана решило отказать Украине в поставках дизельного топлива. Кроме того, Будапешт заблокировал предоставление Киеву кредита от ЕС на €90 млрд.

В Венгрии был задержан украинский конвой с контрабандными деньгами на сумму $40 млн, €35 млн, а также с девятью килограммами золота. В числе задержанных оказался отставной генерал украинских спецслужб. Представители Ощадбанка заявили, что эти деньги и золото провозили по одному и тому же маршруту годами — это была стандартная инкассация с транзитом средств в австрийский Raiffeisen Bank. Тем не менее пока Будапешт не вернул деньги и золото Киеву.

Из Венгрии на Украину была направлена комиссия, чтобы оценить состояние «Дружбы». Однако Киев не признал статуса этой делегации, назвав ее какими-то людьми.

Как премьер Венгрии Орбан ответит на угрозы Киева

Угрозы Киева в адрес Орбана были очень большой ошибкой, считает политолог Антоний Киш.

«Думаю, что Зеленский этими словами хотел задеть не только Венгрию, но и Трампа, поскольку сейчас Будапешт и Вашингтон являются ситуативными союзниками: „Смотрите, я могу угрожать даже партнерам и сторонникам США в Европе“. Но он не понял, кому это сказал. Ведь даже Петер Мадьяр — главный оппонент Орбана на грядущих выборах, кандидат, которого считают абсолютно прозападным, — жестко одернул Зеленского», — напомнил в беседе с NEWS.ru эксперт.

По словам политолога, в Венгрии, достаточно консервативном и моноэтническом государстве, развита национальная гордость. По этой причине Будапешт не потерпит таких «наездов».

«Если Зеленский настолько сойдет с ума, что решит реализовать свои угрозы, то его не ждет ничего хорошего. Сейчас отношения между Будапештом и Киевом очень плохие. Но в этой истории все может быть хуже. Я верю в изобретательность венгерского правительства», — заявил Киш.

Почему Европа молчит по поводу угроз Киева Орбану

Волны терактов со стороны Украины в адрес других европейских лидеров или иной активности подобного рода не последует, отмечают эксперты. По словам Антонова, нужно понять, что за деньги и золото арестовали венгерские силовики.

«Это может быть очень щекотливой темой для всего ЕС. Несмотря на то, что стопроцентных доказательств нет, это могли быть европейские деньги, отмытые на Украине. Эта страна стала „прачечной“ для западных политиков. Скоро пройдут выборы не только в Венгрии, но и в других государствах ЕС. Нужны источники финансирования для избирательных кампаний, в том числе неофициальные. Украина идеально подходит для таких схем», — отметил Антонов.

По его словам, Зеленскому невыгодно устраивать террор в Европе, потому что он получает откаты за отмывание денег.

«Зачем ему ссориться, а уж тем более угрожать тем, с кем у него общий коррупционный бизнес? Другое дело, что Венгрия и Орбан бьют Киев по самому больному — по деньгам. Будапешт, арестовав конвой с золотом, мог ударить и по средствам европейских элит. Поэтому для Орбана это довольно опасная история. Если с ним что-то случится и доказательства выйдут наружу, то последствия трудно просчитать. Вплоть до фантастического сценария мгновенного развала ЕС. По этой причине европейцы осадят Зеленского максимально жестко в случае минимальных намеков на подобное развитие событий», — пояснил эксперт.

Киш подчеркнул, что Зеленскому не хватит смелости, чтобы дотянуться и до Орбана. По словам политолога, вся эта риторика похожа на очередную гнусную шутку студии «Квартал 95».

«Другой вопрос, что Зеленский пытается такими выпадами прощупать границы дозволенного. Будапешт отвечает максимально адекватно исходя не из особых отношений с Россией, а из соображений европейской безопасности. Брюсселю также следует принять меры, потому что Киев уже не просит, а требует денег, орет на Европу и угрожает ей», — сказал эксперт.

По его словам, эта ситуация в политическом смысле на руку России.

«Поскольку идет война, все, что плохо для Украины, хорошо для России. Чем меньше поддержка Киева со стороны отдельных государств ЕС, тем лучше для Москвы. Чем большую разобщенность по вопросу Украины демонстрирует Евросоюз, тем лучше для РФ», — заключил Киш.

