11 марта 2026 в 20:09

«Приехали какие-то люди»: Зеленский о венгерской делегации на Украине

Зеленский: контактов с комиссией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» не будет

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Киев не планирует контактов с венгерской комиссией, прибывшей на Украину для проверки нефтепровода «Дружба», заявил украинский президент Владимир Зеленский перед встречей с председателем Бундестага Юлией Клекнер. По его словам, ему неизвестно о целях группы, передает агентство УНИАН.

Что делает здесь [венгерская] делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел [Украины Андрей Сибига] сказал, что приехали какие-то люди, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о частной поездке, официальных встреч с украинской стороной не запланировано. Президент также сообщил, что пообещал назвать Европейскому союзу даты возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Украина заблокировала предложение ЕС о проверке трубопровода после жалоб Венгрии на прекращение поставок российской нефти, которые остановлены с 27 января. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт располагает данными о технической исправности трубы, а блокада носит исключительно политический характер.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский может уничтожить нефтепровод «Дружба». Политик провел параллель с подрывом газопровода «Северный поток», который, по его мнению, не мог произойти без ведома президента Украины.

Владимир Зеленский
нефтепровод «Дружба»
Венгрия
делегации
